Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi. Il racconto di Michela Di Brienza che ha affrontato due trapianti di pomoni

26/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, promossa da Aido, oggi e domani, in Italia.

Anche AIDO Sezione Provinciale di Salerno, con il presidente provinciale Vincenzo De Sio, rinnova il proprio impegno per diffondere la cultura della donazione e promuovere una scelta libera, informata e consapevole.

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Al centro del messaggio di quest’anno c’è soprattutto la storia di Michela Di Brienza, giovane donna di Padula e delegata Aido per la sezione del Vallo di Diano, che ha affrontato due trapianti di polmoni.

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Michela Di Brienza su donazione organi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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