Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi. Il racconto di Michela Di Brienza che ha affrontato due trapianti di pomoni

Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, promossa da Aido, oggi e domani, in Italia.
Anche AIDO Sezione Provinciale di Salerno, con il presidente provinciale Vincenzo De Sio, rinnova il proprio impegno per diffondere la cultura della donazione e promuovere una scelta libera, informata e consapevole.
Al centro del messaggio di quest’anno c’è soprattutto la storia di Michela Di Brienza, giovane donna di Padula e delegata Aido per la sezione del Vallo di Diano, che ha affrontato due trapianti di polmoni.
E’ stata nostra ospite
Ascolta
Michela Di Brienza su donazione organi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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