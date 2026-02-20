Giornata nazionale del personale sanitario, nella riflessione con Biagio Tomasco le cose fatte e non fatte dopo la pandemia

Oggi si celebra la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Il 20 febbraio è l’occasione per ricordare quanto sia preziosa la scelta di chi ha deciso di mettere la cura e la salute di tutti al primo posto. Questa giornata è stata istituita con la Legge del 2020 in onore al personale che nel corso della pandemia da Coronavirus è stato in prima linea.
Per fare una riflessione e lo stato del settore questa mattina è intervenuto in diretta il segretario provinciale del sindacato degli infermieri, Nursind-Salerno, Biagio Tomasco.
