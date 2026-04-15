Giornata nazionale del Made in Italy, la storia della “falegnama” di Buonabitacolo, Cinzia Trezza

Quando l’Italia riesce davvero a fare sistema non ha eguali nel mondo.
Oggi, la Giornata nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. Sono 976 i prodotti per i quali il Paese è tra i primi tre al mondo per esportazioni. La forza del nostro Made in Italy spesso è riconducibile all’artigianato di qualità, vera eccellenza del “fatto a mano”, distinguendosi per unicità, cura del dettaglio e materie prime eccellenti. A differenza della produzione industriale, ogni pezzo racconta una storia e rispetta l’ambiente, unendo tradizione e innovazione per creare prodotti durevoli e personalizzati che trasmettono identità e passione. Per onorare questa giornata abbiamo voluto ospitare Cinzia Trezza, una quarantenne che a Buonabitacolo, ha scelto un mestiere insolito per una donna: è falegname. Cinzia ha ereditato la passione e la bottega dal padre, Cono, per anni un punto di riferimento nella falegnameria di qualità nel piccolo borgo del Vallo di Diano. Da bambina, a giocare tra la segatura ed i trucioli di legno sparsi sul pavimento della bottega di Cono, ha imparato ad amare e persino a dialogare con il legno. È cresciuta con il sogno di portare la bottega del papà nel futuro ed oggi quel futuro è il suo presente. Ecco l’intervista
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Trezza su artigianato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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