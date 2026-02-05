Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, ogni settimana buttiamo 554 grammi di cibo. Considerazioni e consigli da Roberto Tuorto (Banco Alimentare)

Il 5 febbraio è la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, è la 13esima edizione. Gli italiani stanno migliorando sul fronte dello spreco alimentare facendo registrare un calo di circa il 10% di cibo che finisce nella pattumiera, arrivando a 554 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana, circa 80 grammi al giorno. Ma la somma delle perdite e degli sprechi alimentari è pari a oltre 13 miliardi e mezzo di euro, di cui 7 miliardi e 363 milioni solo nelle nostre case.
Hanno imparato a ridurre gli sprechi i cittadini oltre i 60 anni che secondo un’indagine buttano nella spazzatura 352 grammi di cibo a settimana, mentre i giovanissimi arrivano a sprecare quasi 800 grammi di cibo a settimana.
Combattere lo spreco alimentare e recuperare gli alimenti che altirmenti adrebbero buttati è la missione del Banco Alimentare della Campania, con sede a Mercato San Severino. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Roberto Tuorto.
Ascolta
Tommaso Siani su luci d’artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.