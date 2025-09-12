Giornata mondiale senza sacchetti di plastica, in Italia sono vietati ma ancora molto diffusi. Il punto con Buonomo

Il 12 settembre si celebra il No Plastic Bag Day, la Giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Un’iniziativa nata nel 2009, per sensibilizzare le persone sull’impatto ambientale di sacchetti e imballaggi di plastica e salvaguardare gli oceani e gli animali marini.
Nonostante in Italia sia in vigore l’obbligo normativo di utilizzare sacchetti realizzati con materiali biodegradabili, l’uso della plastica è ancora molto diffuso. I sacchetti di plastica vengono usati in media 12 minuti ma rimangono sulla Terra per 200 anni. Si stima che ogni anno una persona utilizzi circa 700 buste di plastica. Sono dappertutto: nelle case, per le strade, sulle spiagge, nei nostri mari. Le utilizziamo distrattamente, senza alcuna moderazione, eppure i danni che causano all’ambiente sono gravissimi.
Oggi abbiamo fatto il punto sull’obbligo normativo e sull’impatto delle plastiche nel nostro ambiente con Michele Buonomo del direttivo nazionale di Legambiente.
Ascolta
Michele Buonomo su giornata senza sacchetti di plastica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.