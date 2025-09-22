Giornata mondiale senza auto, sulla mobilità sostenibile il punto con Giancarlo Chiavazzo (Legambiente Campania)

Oggi 22 settembre, si celebra la Giornata mondiale senza auto, un’iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’impatto che l’uso massiccio delle automobili ha sulla vita quotidiana e sull’ambiente. L’idea ha avuto origine negli anni ’70, durante la crisi petrolifera, quando diversi paesi introdussero giornate a circolazione limitata.
La giornata ha oggi più un valore di tutela della salute dal problema dell’inquinamento atmosferico sensibilizzando verso una mobilità alternativa e sostenibile. Il tema è quanto mai attuale: Le proiezioni indicano che entro il 2035 si potrebbe raggiungere quota 2 miliardi di auto in circolazione nel mondo. Una cifra che si scontra con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, che prevede lo stop alla vendita di motori termici inquinanti a partire proprio dal 2035.
Sul tematica della mobilità sostenibile e delle azioni concrete per ridurre le emissioni abbiamo ospitato in diretta il responsabile scientifico di Legambiente Campania, Giancarlo Chiavazzo.
Ascolta
Giancarlo Chiavazzo su giornata mondiale senza auto
