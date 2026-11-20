In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra oggi 20 novembre, abbiamo parlato del progetto sanitario per la piccola Abigail, di 12 anni, arrivata a Salerno dalla Nigeria lo scorso mese di ottobre tramite un corridoio umanitario, per curare una grave scoliosi idiopatica.
Il percorso clinico e l’intervento chirurgico sono seguiti dall’Ospedale Santobono di Napoli. Per aiutare la bambina è in corso anche la raccolta fondi con i “Panettoni Solidali” il cui ricavato è destinato alle cure della bambina.
Ne abbiamo parlato con la ginecologa in pensione Aolide Tonin, salernitana d’adozione. Si dedica da molti anni al volontariato in Africa con l’Associazione S.O.Solidarietà in Nigeria.
Ascolta
Aolide Tonin su progetto sanitario per Abigail
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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