Giornata mondiale dell’imprenditore, tra difficoltà e soddisfazioni il ruolo dell’impresa nella riflessione con Antonio Lombardi

21/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il 21 agosto si celebra la Giornata mondiale dell’imprenditore. Lo scopo di questa giornata è aumentare la sensibilizzazione verso il fare impresa, l’innovazione e la leadership, in tutto il mondo. Oggi è la giornata perfetta per celebrare chi inizia da solo un’attività; è inoltre la giornata per i fondatori, per i manager, i produttori, gli appaltatori, gli industriali, gli innovatori, gli amministratori e i progettisti.

Per riflettere su questa giornata e sul ruolo degli imprenditori abbiamo ospitato in diretta l’imprenditore salernitano Antonio Lombardi, presidente di Federcepicostruzioni. 

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Ascolta
Antonio Lombardi su giornata mondiale dell’imprenditore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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