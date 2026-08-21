Giornata mondiale dell’imprenditore, tra difficoltà e soddisfazioni il ruolo dell’impresa nella riflessione con Antonio Lombardi

Il 21 agosto si celebra la Giornata mondiale dell’imprenditore. Lo scopo di questa giornata è aumentare la sensibilizzazione verso il fare impresa, l’innovazione e la leadership, in tutto il mondo. Oggi è la giornata perfetta per celebrare chi inizia da solo un’attività; è inoltre la giornata per i fondatori, per i manager, i produttori, gli appaltatori, gli industriali, gli innovatori, gli amministratori e i progettisti.
Per riflettere su questa giornata e sul ruolo degli imprenditori abbiamo ospitato in diretta l’imprenditore salernitano Antonio Lombardi, presidente di Federcepicostruzioni.
Ascolta
Antonio Lombardi su giornata mondiale dell’imprenditore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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