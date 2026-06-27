Giornata mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. Il punto con Marco Gambardella di Confindustria Salerno

27/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si celebra oggi 27 giugno la Giornata Mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. La ricorrenza vuole evidenziare il ruolo di questa tipologia d’impresa nell’economia, nella creazione di valore per la società e nello sviluppo sostenibile.

Le PMI rappresentano oltre il 90% delle imprese, il 60-70% dell’occupazione e il 50% del PIL a livello mondiale. Un tessuto fortemente contrassegnato dalla presenza delle micro e piccole e medie imprese è quello Salernitano.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Dello stato di salute di queste imprese e del loro futuro abbiamo parlato oggi con l’imprenditore Marco Gambardella, vice presidente Confindustria e presidente del Gruppo Piccola Industria.

Ascolta
Marco Gambardella su giornata micro e pmi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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