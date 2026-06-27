Giornata mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. Il punto con Marco Gambardella di Confindustria Salerno

Si celebra oggi 27 giugno la Giornata Mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. La ricorrenza vuole evidenziare il ruolo di questa tipologia d’impresa nell’economia, nella creazione di valore per la società e nello sviluppo sostenibile.
Le PMI rappresentano oltre il 90% delle imprese, il 60-70% dell’occupazione e il 50% del PIL a livello mondiale. Un tessuto fortemente contrassegnato dalla presenza delle micro e piccole e medie imprese è quello Salernitano.
Dello stato di salute di queste imprese e del loro futuro abbiamo parlato oggi con l’imprenditore Marco Gambardella, vice presidente Confindustria e presidente del Gruppo Piccola Industria.
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Marco Gambardella su giornata micro e pmi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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