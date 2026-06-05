Giornata Mondiale dell’Ambiente, i piccoli e grandi gesti che si possono fare per tutelare la natura. Il parere di Michele Buonomo

Oggi 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Grandi gesti da parte degli stati a livello globale, ma anche piccole azioni quotidiane che ogni cittadino può compiere e che possono salvaguardare il nostro ambiente. In tutto il mondo vengono organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze, workshop, attività di pulizia, piantumazioni di alberi e campagne educative, allo scopo di promuovere comportamenti ecologicamente responsabili.
Ogni edizione ha un tema come filo conduttore. Per l’edizione 2026 il tema ufficiale è: Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla necessità di accelerare le azioni concrete per affrontare la crisi ambientale, collegando la protezione degli ecosistemi alla resilienza climatica.
Abbiamo fatto una riflessione parlando anche dei gesti che ognuno di noi può fare per salvaguardare l’ambiente insieme a Michele Buonomo componente del direttivo nazionale di Legambiente.
Ascolta
Michelele Buonomo su azioni per Giornata mondiale dell’Ambiente
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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