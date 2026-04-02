Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Anffas: “Ancora troppe criticità in Campania”

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra oggi e che quest’anno è dedicata al tema “Autismo e umanità: ogni vita ha valore”, il Coordinamento Regionale Anffas Campania rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti, della dignità e dell’inclusione delle persone nello spettro dell’autismo e delle loro famiglie.
Un messaggio che richiama con forza la necessità di riconoscere il valore intrinseco di ogni persona e di contrastare ogni forma di stereotipo, disinformazione e marginalizzazione. Parlare di umanità significa, oggi più che mai, mettere realmente al centro la Persona, riconoscendone bisogni, desideri e potenzialità, nel rispetto della sua unicità.
In questo quadro, il Coordinamento Regionale Anffas Campania ribadisce l’importanza del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, così come previsto anche dalle recenti evoluzioni normative in materia di disabilità: uno strumento che non può restare sulla carta, ma deve tradursi in percorsi concreti, costruiti insieme alle persone e alle loro famiglie, lungo tutto l’arco della vita.
Al contempo, si sottolinea la necessità di garantire su tutto il territorio regionale: una presa in carico precoce, tempestiva e appropriata; la continuità degli interventi terapeutici ed educativi; l’accesso equo e uniforme ai servizi, senza disparità territoriali.
Permangono infatti criticità rilevanti anche in Campania, in particolare rispetto alla reale esigibilità delle prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza. Tra queste, si evidenziano le difficoltà legate all’erogazione degli interventi, ancora oggi caratterizzati da disomogeneità applicative e, in alcuni casi, da un significativo carico economico a carico delle famiglie.
Il Coordinamento Regionale richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di rafforzare l’integrazione tra sistema sanitario e sociale, superando frammentazioni e discontinuità che rischiano di compromettere i percorsi di crescita, autonomia e inclusione delle persone con autismo.
“Ogni vita ha valore non può restare un principio astratto” dichiara Alessandro Parisi, Coordinatore Regionale Anffas Campania intervenendo in diretta a Radio Alfa
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giornata autismo
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