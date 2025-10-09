Giornata mondiale della vista, visite gratuite presso la sede dell’UICI Salerno. Le indicazioni del presidente Rosa

09/10/2025
Oggi, secondo giovedì di ottobre, come ogni anno si celebra la Giornata mondiale della vista: un appuntamento per ricordarci quanto è prezioso questo senso e perché è fondamentale proteggere la vista con controlli periodici. Ottobre è il mese della prevenzione per la vista.

A Salerno, presso l’Ambulatorio Oculistico Sociale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, saranno offerti controlli visivi gratuiti.

Il Centro Oculistico Sociale realizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno è operativo presso la sede dell’Associazione in via Aurelio Nicolodi a Salerno. Il centro assicura visite e consulenze oculistiche e prevenzione e cura delle malattie della vista a favore, in particolare, delle categorie meno abbienti. Ne abbiamo parlato con Raffaele Rosa, presidente dell’UICI di Salerno.
Ascolta
Raffaele Rosa su Giornata mondiale Vista
