Giornata mondiale della vista, visite gratuite presso la sede dell’UICI Salerno. Le indicazioni del presidente Rosa

Oggi, secondo giovedì di ottobre, come ogni anno si celebra la Giornata mondiale della vista: un appuntamento per ricordarci quanto è prezioso questo senso e perché è fondamentale proteggere la vista con controlli periodici. Ottobre è il mese della prevenzione per la vista.
A Salerno, presso l’Ambulatorio Oculistico Sociale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, saranno offerti controlli visivi gratuiti.
Il Centro Oculistico Sociale realizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno è operativo presso la sede dell’Associazione in via Aurelio Nicolodi a Salerno. Il centro assicura visite e consulenze oculistiche e prevenzione e cura delle malattie della vista a favore, in particolare, delle categorie meno abbienti. Ne abbiamo parlato con Raffaele Rosa, presidente dell’UICI di Salerno.
Ascolta
Raffaele Rosa su Giornata mondiale Vista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
