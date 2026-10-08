Giornata mondiale della Vista, l’UICI Salerno rinnova la convenzione con il Comune per il Centro Oculisto Sociale

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania e la Sezione Territoriale di Salerno, promuovono una conferenza stampa di carattere regionale dedicata alla degenerazione maculare legata all’età, una delle patologie più insidiose e diffuse per la salute visiva. Si svolge dalle ore 10, nella sede della Provincia di Salerno.
Momento istituzionale centrale sarà la firma del rinnovo della convenzione tra il Comune di Salerno e l’UICI Sezione Territoriale di Salerno per il funzionamento del Centro Oculistico Sociale “C.O.S.” per l’annualità 2026/2027. Un presidio sanitario e sociale indispensabile che, da anni, assicura prevenzione, diagnosi e assistenza alle fasce più fragili della popolazione.
Il tema scelto per il 2026 non è casuale: la degenerazione maculare legata all’età rappresenta una delle principali cause di grave perdita della vista e la principale causa di cecità nei Paesi ad alto reddito con popolazioni anziane. Una patologia subdola, che nelle fasi iniziali può anche non manifestare sintomi evidenti e che richiede consapevolezza, diagnosi precoce e controlli periodici. Su prevenzione, nuove frontiere cliniche e presa in carico si focalizzerà l’intero confronto.
“La vista è un patrimonio che non va mai dato per scontato”, ha affermato Raffaele Rosa, presidente dell’UICI Salerno, intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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Raffaele Rosa su giornata mondiale della Vista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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