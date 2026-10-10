Giornata mondiale della Salute mentale, il dottor Giulio Corrivetti sull’importanza dell’ascolto e del confronto delle esperienze vissute

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il tema della giornata di quest’anno è: “Esperienze vissute ascoltate: voci vere, cambiamento reale”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei nel mondo, convive con un disturbo mentale.
I disturbi mentali non sono un fenomeno marginale ma una priorità di salute pubblica. Eppure, nella maggior parte dei Paesi, le persone non ricevono il supporto necessario o sono vittime di stigma e discriminazione. La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’opportunità per mettere in luce queste questioni e promuovere un dialogo aperto sulle difficoltà che le persone possono affrontare.
Proprio alla vigilia di questa giornata è arrivata la notizia che la Regione Campania continuerà a sostenere la misura dello psicologo di base gratuito a favore di bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. Per parlare di questa giornata abbiamo invitato in diretta lo psichiatra Giulio Corrivetti, fino a pochi giorni fa Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Salerno.
Ascolta
Giulio Corrivetti su giornata salute mentale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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