Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare; l’intervento del cardiologo Colangelo

Oggi ricorre la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare e per l’occasione è intervenuto a Radio Alfa Giuseppe Colangelo, cardiologo e istruttore di primo soccorso.
Ancora una volta ha sottolineato l’importanza di conoscere l’uso del defibrillatore e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare che possono salvare la vita in caso di arresto cardiocircolatorio. Ogni giorno Colangelo si impegna nella sensibilizzazione delle persone su questo tema, ora anche attraverso un’applicazione che si propone come ecosistema per la comunità motociclistica e un progetto di cardioprotezione dinamica, promossa insieme al collega veneto Massimiliano Bruni per promuovere sicurezza, prevenzione e partecipazione.
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colangelo
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