Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare; l’intervento del cardiologo Colangelo

16/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Oggi ricorre la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare e per l’occasione è intervenuto a Radio Alfa Giuseppe Colangelo, cardiologo e istruttore di primo soccorso.

Ancora una volta ha sottolineato l’importanza di conoscere l’uso del defibrillatore e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare che possono salvare la vita in caso di arresto cardiocircolatorio. Ogni giorno Colangelo si impegna nella sensibilizzazione delle persone su questo tema, ora anche attraverso un’applicazione che si propone come ecosistema per la comunità motociclistica e un progetto di cardioprotezione dinamica, promossa insieme al collega veneto Massimiliano Bruni per promuovere sicurezza, prevenzione e partecipazione.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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