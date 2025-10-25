Giornata mondiale della pasta, iniziative per celebrarla anche nel Salernitano. Il punto con Enzo Tropiano (Coldiretti)

Si celebra, oggi 25 ottobre, il World Pasta Day, la Giornata Mondiale dedicata alla pasta, alimento simbolo della Dieta Mediterranea e del made in Italy. Dal 2010 fa anche parte dei Patrimoni culturali immateriali dell’Umanità UNESCO.
In Italia siamo i più grandi consumatori, con oltre 23 chili di media all’anno pro-capite. La pasta consumata secondo precise regole non fa ingrassare e non deve essere eliminata completamente neppure nei regimi ipocalorici; consumata a cena può anche aiutare il buon riposo.
Secondo dati di Unione Italiana Food, nel 2025 sono stati prodotti oltre 17 milioni di tonnellate di pasta nel mondo. L’Italia resta il primo produttore globale, con circa 4,2 milioni di tonnellate prodotte, ma è anche il Paese che più di tutti la fa conoscere al resto del mondo: quasi il 60% della produzione nazionale di pasta è infatti destinata all’estero.
In occasione di questa giornata Coldiretti Salerno ha organizzato varie iniziative per celebrare la pasta. Ne abbiamo parlato con il direttore provinciale di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.
Ascolta
Enzo Tropiano su Giornata mondiale della Pasta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
