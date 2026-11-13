Giornata mondiale della Gentilezza, 300 comuni hanno istituito un assessorato. Da Pontecagnano l’assessora Roberta D’Amico

In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza che si celebra ogni anno il 13 novembre, va sottolineato il dato che in Italia sono oltre 300 i Comuni ad avere istituito un assessorato o una delega alla Gentilezza. Questi amministratori traducono la gentilezza in azioni concrete: danno il benvenuto istituzionale ai nuovi nati, promuovono progetti contro il bullismo nelle scuole, installano le simboliche “panchine viola” e sostengono i cittadini più fragili. Una rete trasversale e in costante crescita che dimostra come la gentilezza sia uno strumento civico concreto per costruire città più umane e solidali.
Il primo a farlo nel 2019 è stato il Comune di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. In Campania tra i comuni pionieri c’è Pontecagnano Faiano. Questa mattina, abbiamo invitato in diretta per parlare di Gentilezza nella pubblica amministrazione l’assessora del comune di Pontecagnano Roberta D’Amico.
Ascolta
Roberta D’Amico su giornata della gentilezza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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