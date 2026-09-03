Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica. L’8 settembre anche il Vallo di Diano si illumina di blu

L’8 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica e si susseguiranno iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla patologia. Si tratta di un’ importante occasione per non dimenticare che la fibrosi cistica è una malattia genetica grave più diffusa e che, nonostante ciò, è ancora poco conosciuta. Per questo è di fondamentale importanza continuare a raccontarla, con lo scopo di sensibilizzare e dare voce e futuro alle persone che ne sono affette, anche perché si tratta di una patologia ancora senza una cura definitiva.
Per l’occasione i monumenti cittadini, verranno illuminati di blu.
Aderisce anche la Comunità montana Vallo di Diano in rappresentanza dei 15 comuni che la compongono.
Anche il Vallo Di Diano l’8 Settembre ha aderito alla giornata mondiale della Fibrosi Cistica e 19 Comuni illumineranno i propri monumenti. Un gesto corale per porre l’attenzione su questa patologia.
Ne abbiamo parlato con la testimonial dell’evento, Michela Di Brienza
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iniziativa fibrosi
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