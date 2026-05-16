Giornata mondiale della Celiachia, i casi accertati in Italia 250 mila, in Campania 25 mila. Il punto con AIC Campania

Il 16 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Celiachia, istituita per sensibilizzare su una malattia autoimmune cronica causata dall’ingestione di glutine. AIC (Associazione Italiana Celiachia) in Italia quest’anno ha organizzato la Settimana Nazionale della Celiachia, dal 9 al 17 maggio.
Nel nostro Paese si stimano circa 600 mila persone celiache, mentre i casi diagnosticati sono circa 250 mila, ma il 60% dei pazienti non sa di essere celiaco. La Campania, con circa 25 mila casi accertati, si colloca tra le regioni italiane con maggior numero di celiaci residenti.
La Celiachia è caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo, che va dalla diarrea con marcato dimagrimento, a sintomi extraintestinali, all’associazione con altre malattie autoimmuni. La dieta senza glutine è l’unica terapia disponibile.
Per parlarne questa mattina è intervenuta in diretta la dottoressa Teresa D’Amato, vice presidente di AIC Campania.
Ascolta
Teresa D’Amato su giornata mondiale della Celiachia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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