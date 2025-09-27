Giornata mondiale del Turismo, il legame tra il viaggiare e la sostenibilità. Il parere di Antonio Ilardi (Federalberghi)

27/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Oggi 27 settembre, si celebra la Giornata mondiale del turismo. La data coincide con un’importante pietra miliare per il turismo mondiale, l’anniversario dell’adozione dello statuto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo risalente al 1979.

Oggi è il giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore Turistico e del suo contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Quest’anno la Giornata è dedicata al legame tra il viaggiare e la sostenibilità. Di turismo, tracciando anche un bilancio della stagione estiva nel Salernitano, abbiamo parlato con Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno.
Ascolta
Antonio Ilardi su giornata mondiale turismo
