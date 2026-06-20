Giornata mondiale del rifugiato. La politica respinge; le comunità accolgono. Ne parliamo con don Vincenzo Federico

Oggi è la Giornata mondiale del rifugiato, ricorrenza amara nell’anno in cui il diritto d’asilo arretra in Europa.
Mentre la Convenzione di Ginevra compie 75 anni, tra Chişinău e il nuovo Patto UE il diritto d’asilo arretra. Con l’Italia capofila. In Campania le statistiche ufficiali indicano in circa 11.000 persone inserite nel circuito di accoglienza istituzionale (tra richiedenti asilo e titolari di protezione), a fronte di oltre 265.000 stranieri regolarmente residenti. Oltre 5.000 le persone collocate nel sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, dedicato ai casi più vulnerabili). In provincia di Salerno i rifugiati e i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza istituzionali sono stimati in oltre 1.700 unità. Un modello di integrazione che nel salernitano ha visto da sempre impegnato don Vincenzo Federico, fondatore dal 1993 dell’Associazione “ Il Sentiero”. Oggi nostro ospite
Ascolta
Federico su rifugiati
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.