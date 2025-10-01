Giornata Mondiale del Malato Reumatologico, il 12 e 13 ottobre a Pontecagnano Faiano. I nomi dei premiati

E’ tutto pronto, a Pontecagnano Faiano, per la due giorni, domenica 12 e lunedì 13 ottobre, a supporto della Giornata Mondiale del Malato Reumatologico.
Il 12 ottobre screening gratuiti in piazza con la Croce Rossa Italiana, la Camminata della Salute e l’Incontro Medici-Pazienti dedicato agli stili di vita. In serata, il Premio Nazionale “Prof. Roberto Marcolongo”, che da anni celebra eccellenze della ricerca e dell’arte.
Lunedì 13 ottobre invece il convegno nazionale ECM “La dieta e le malattie reumatiche: scienza, nutrizione e benessere” che riunirà i più autorevoli esperti italiani di reumatologia, nutrizione e lifestyle medicine.
L’Associazione A.Ma.Re.C. ha comunicato i nomi dei premiati dell’edizione 2025 che, con la loro arte, scienza e impegno incarnano i valori dell’iniziativa: prevenzione, cultura, sport e dialogo.
Premi 2025 – Associazione A.Ma.Re.C.
- Premio Nazionale Prof. Roberto Marcolongo – Reumatologia
Dott.ssa Saviana Gandolfo – reumatologa con consolidata esperienza clinica e impegno nella ricerca su malattie autoimmuni e connettiviti. Ha portato avanti studi multidisciplinari che hanno contribuito a migliorare l’approccio terapeutico ai pazienti complessi.
Prof. Luigi Di Matteo – figura di riferimento in reumatologia nazionale, ex Direttore U.O.C. Reumatologia della ASL di Pescara, docente e autore di numerose pubblicazioni nel settore. Ha dedicato la sua carriera alla diffusione della cultura reumatologica, formando generazioni di medici e guidando istituzioni scientifiche nazionali.
- Premio Arte
Fernando Mangone – artista contemporaneo di respiro internazionale, nato ad Altavilla Silentina, operante con tecniche miste, installazioni e murales dialoganti con natura e mito. Le sue opere combinano linguaggi visivi che attraversano epoche e sono state inserite nel Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori 60.
- Premio Sport
Michele Maffei – Il signore della sciabola italiana – con un oro olimpico (Monaco 1972) e tre argenti (Città del Messico 1968, Montréal 1976, Mosca 1980), ha segnato un’era nella scherma mondiale. Campione del mondo individuale a Vienna 1971, ha collezionato medaglie e contribuito alla continua affermazione della sciabola italiana. Dopo la carriera agonistica ha rivestito ruoli dirigenziali e formativi, operando come docente universitario e in organismi sportivi nazionali. È ambasciatore vivo dei valori dello sport: disciplina, passione e responsabilità verso le nuove generazioni.
L’Assessora alla Sanità Roberta D’Amico ha dichiarato:
“Sosteniamo ormai da tempo l’associazione A.Ma.Re.C., con cui abbiamo intrapreso un approccio coordinato e vincente. Lo scorso anno medici di comprovata esperienza e competenza hanno effettuato centinaia di visite e rese accessibile la prevenzione e la cura, a tutela del benessere psicofisico. Proseguiamo con questa collaborazione, certi che assicurerà risultati importanti sul territorio e ringraziamo il Presidente Lorenzo La Manna per la disponibilità”
Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha aggiunto:
“Sappiamo bene che quello della salute è un tema particolarmente caro ai nostri concittadini, che hanno perfettamente inteso il valore della prevenzione anche grazie ad un modello, quello che stiamo attuando, che mira a creare consapevolezza rispetto alla necessità di sottoporsi a visite periodiche per conto di specialisti affidabili e preparati. Continueremo ad attuare azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema così da rafforzare l’idea che prevenire sia il primo passo per affrontare e risolvere i problemi”
