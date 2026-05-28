Giornata mondiale del gioco, considerazioni e consigli per i genitori dal pediatra Francesco Di Palma (FIMP Campania)

Oggi 28 Maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, per ricordare l’importanza del gioco nel processo di sviluppo dei bambini che giocando sperimentano, imparano, crescono.
L’Istituto Superiore di Sanità, da sempre impegnato a promuovere le iniziative e le buone prassi in tema di salute pubblica, conferma l’importanza del gioco soprattutto per i bambini e ragazzi con disabilità. Il gioco è un diritto di bambini e ragazzi previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Delle considerazioni sull’importanza del gioco per i più piccoli le abbiamo fatte questa mattina con il medico pediatra Francesco Di Palma, vice segretario regionale della Federazione Medici Pediatri della Campania. Di Palma ha parlato anche di giochi sicuri e anche del gioco con i bambini che deve coinvolgere i genitori.
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Francesco Di Palma su giornata mondiale del gioco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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