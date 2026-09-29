Giornata mondiale del cuore, per il cardiologo Giuseppe Colangelo prevenzione ma anche la disponibilità di defibrillatori

29/09/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Oggi 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore, una campagna mondiale che ha lo scopo di aumentare la consapevolezza riguardo alla salute in ambito cardiologico e la prevenzione delle patologie cardio-cerebro-vascolari. 

Queste malattie sono la prima causa di morte al mondo. Ogni anno, le malattie cardio-cerebrovascolari causano oltre 18,6 milioni di morti nel mondo, e in Italia oltre 220.000 persone muoiono a causa di infarto del miocardio, scompenso e ictus cerebrale. Il dato fa riflettere: le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano quasi il 35% di tutti i decessi.

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Per parlarne abbiamo ospitato in diretta il dottor Giuseppe Colangelo, cardiologo dello sport all’Asl Salerno, Istruttore di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso. 

Ascolta
Giuseppe Colangelo sulla giornata del cuore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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