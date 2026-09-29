Giornata mondiale del cuore, per il cardiologo Giuseppe Colangelo prevenzione ma anche la disponibilità di defibrillatori

Oggi 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore, una campagna mondiale che ha lo scopo di aumentare la consapevolezza riguardo alla salute in ambito cardiologico e la prevenzione delle patologie cardio-cerebro-vascolari.
Queste malattie sono la prima causa di morte al mondo. Ogni anno, le malattie cardio-cerebrovascolari causano oltre 18,6 milioni di morti nel mondo, e in Italia oltre 220.000 persone muoiono a causa di infarto del miocardio, scompenso e ictus cerebrale. Il dato fa riflettere: le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano quasi il 35% di tutti i decessi.
Per parlarne abbiamo ospitato in diretta il dottor Giuseppe Colangelo, cardiologo dello sport all’Asl Salerno, Istruttore di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso.
Ascolta
Giuseppe Colangelo sulla giornata del cuore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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