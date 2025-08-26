Giornata mondiale del cane, il 42% delle famiglie possiede un animale. Rimane la piaga dell’abbandono

Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane che si celebra con lo scopo di sensibilizzare contro l’abbandono degli animali e per la promozione dell’adozione di animali senza famiglia. Per molti il cane è un compagno fedele di vita, con cui trascorrere attività all’aria aperta che può fare bene sia all’umore sia al fisico. Inoltre l’invito a fare volontariato nei canili e supportare anche con donazioni il lavoro dei rifugi per animali.
In Italia, circa il 42% della famiglie possiede un animale e il cane è tra i più amati. Per quasi un proprietario su due, vivere con un cane è una fonte di grande soddisfazione, e oltre un quarto lo considera “la cosa più importante nella vita”.
Il rovescio della medaglia dell’amore per il cane è il problema dell’abbandono. Una vera piaga socio-economica. La Campania è al secondo posto dopo il Lazio con l’ingresso di circa 10mila animali ogni anno nei canili. Per una ulteriore riflessione sulla giornata abbiamo ospitato in diretta Emanuela Cataldo, vice presidente della Lega Difesa del Cane di Salerno, che opera nei due canili del Comune di Salerno.
Ascolta
Emanuela Cataldo su giornata mondiale del cane
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.