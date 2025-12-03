Giornata internazionale delle persone disabili, l’esempio del Centro Una Speranza di Sala Consilina

03/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1981, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità. Anche per sostenere la loro piena inclusione in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. La giornata quest’anno si svolge sul tema “Promuovere società inclusive per le persone con disabilità per favorire il progresso sociale”. In Italia le persone disabili sono 13,8 milioni di cui oltre 3 milioni con forma grave. 

Per parlare di questo mondo e di queste persone speciali, questa mattina, abbiamo ospitato la psicologa Marianna De Vita, che ogni giorno e da molti anni è responsabile del Centro Una Speranza Odv, di Sala Consilina. E’ un centro che ospita persone con disabilità intellettiva. Insieme alle famiglie è stato creato un Centro diurno dove i disabili possono esprimere le loro abilità in appositi laboratori.
