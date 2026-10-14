Giornata internazionale delle donne rurali. La riflessione dell’Assessore regionale Maria Carmela Serluca

Ad Eboli, domani, Giornata internazionale delle donne rurali.
In occasione della Giornata internazionale delle donne rurali e nell’ambito dell’Anno internazionale delle donne agricoltrici 2026, l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania promuove un momento di confronto dedicato al ruolo delle donne nell’agricoltura e nello sviluppo dei territori rurali. L’evento “Donne e agricoltura in Campania: impresa, innovazione e futuro dei territori” si svolgerà presso l’azienda regionale Improsta, a Eboli, domani dalle 9 alle 17. L’iniziativa intende valorizzare il contributo delle donne nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, attraverso la condivisione di esperienze imprenditoriali, dati, politiche, strumenti di sostegno e buone pratiche a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. Il confronto sarà finalizzato a raccogliere proposte e contributi utili alla definizione di future politiche e strumenti a sostegno dell’imprenditoria femminile. Ne abbiamo parlato in diretta con Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura della Regione Campania
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Serluca su agricoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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