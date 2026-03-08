Giornata Internazionale della donna: una riflessione con l’imprenditrice Rossella Spatola

08/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
In occasione della Giornata Internazionale della donna abbiamo fatto una riflessione con Rossella Spatola, imprenditrice di Nocera Inferiore da poco diventata mamma.

Focus sul rapporto donne e lavoro, le difficoltà e le sfide che si affrontano avendo un ruolo, anche difficile, di dirigente di azienda, impegnata in ben due attività nei settori food e turismo.

Ascolta
Spatola su donne e lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

