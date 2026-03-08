Giornata Internazionale della donna: una riflessione con l’imprenditrice Rossella Spatola

In occasione della Giornata Internazionale della donna abbiamo fatto una riflessione con Rossella Spatola, imprenditrice di Nocera Inferiore da poco diventata mamma.
Focus sul rapporto donne e lavoro, le difficoltà e le sfide che si affrontano avendo un ruolo, anche difficile, di dirigente di azienda, impegnata in ben due attività nei settori food e turismo.
Spatola su donne e lavoro
