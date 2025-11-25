Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Banca Monte Pruno: Rispetta, Proteggi, Ascolta

Oggi la Banca Monte Pruno rinnova un impegno che è prima di tutto umano: costruire una comunità capace di rispettare, proteggere e ascoltare.
Tre parole semplici, ma cariche di vita, di responsabilità e di speranza.
Rispetta: significa guardare ogni donna negli occhi e riconoscerle dignità, libertà, unicità. È scegliere parole che non feriscono, gesti che non umiliano, relazioni che fanno sentire al sicuro.
Proteggi: vuol dire esserci davvero. È non restare in silenzio, non minimizzare, non accettare che la paura possa abitare una casa o un cuore. Proteggere è tendere la mano prima che il dolore diventi silenzio.
Ascolta: è il gesto più delicato e più potente. Ascoltare senza giudicare, credere senza esitazioni, accogliere una storia spezzata e restituirle voce. L’ascolto apre spiragli di luce dove troppo spesso c’è ombra.
La violenza non è inevitabile. Si può fermare, si deve fermare.
E lo si fa insieme, con coraggio, responsabilità e una profonda umanità.
Rispetta. Proteggi. Ascolta.
Tre verbi che diventano promessa.
Tre promesse che diventano futuro.
