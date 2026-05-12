Giornata dell’Infermiere, professione che si evolve alle prese con la cronica carenza di personale. Il punto con Cosimo Cicia

12/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Oggi 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’Infermiere. “Nati per prendersi cura, formati per eccellere”, è il tema della giornata di quest’anno che celebra l’evoluzione della professione infermieristica nel segno di una formazione sempre più specialistica capace di garantire ai cittadini un’assistenza qualificata e in linea con i loro bisogni di salute. L’infermiere è una professione che evolve, ma che non perde mai di vista la propria missione: essere accanto ai pazienti, ascoltarli, guidarli, sostenerli. 

L’Italia perde circa 10 mila professionisti infermieri l’anno e precipita nelle classifiche europee sul numero di laureati e retribuzioni. In Italia ci sono 5,13 infermieri ogni 1.000 abitanti, con forti disomogeneità territoriali: dai 3,83 della Campania ai 7 della Liguria. In generale il numero di infermieri risulta più basso in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno.

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In Campania ora si può assumere grazie all’uscita della Regione dal piano di rientro sanitario. Lo ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Salerno e Provincia, Cosimo Cicia, che questa mattina abbiamo raggiunto a Roma dove si trova per celebrare la Giornata degli Infermieri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

Ascolta
Cosimo Cicia su giornata dell’infermiere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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