Giornata dell’Infermiere, professione che si evolve alle prese con la cronica carenza di personale. Il punto con Cosimo Cicia

Oggi 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’Infermiere. “Nati per prendersi cura, formati per eccellere”, è il tema della giornata di quest’anno che celebra l’evoluzione della professione infermieristica nel segno di una formazione sempre più specialistica capace di garantire ai cittadini un’assistenza qualificata e in linea con i loro bisogni di salute. L’infermiere è una professione che evolve, ma che non perde mai di vista la propria missione: essere accanto ai pazienti, ascoltarli, guidarli, sostenerli.
L’Italia perde circa 10 mila professionisti infermieri l’anno e precipita nelle classifiche europee sul numero di laureati e retribuzioni. In Italia ci sono 5,13 infermieri ogni 1.000 abitanti, con forti disomogeneità territoriali: dai 3,83 della Campania ai 7 della Liguria. In generale il numero di infermieri risulta più basso in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno.
In Campania ora si può assumere grazie all’uscita della Regione dal piano di rientro sanitario. Lo ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Salerno e Provincia, Cosimo Cicia, che questa mattina abbiamo raggiunto a Roma dove si trova per celebrare la Giornata degli Infermieri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Ascolta
Cosimo Cicia su giornata dell’infermiere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.