Giornata dell’Alimentazione, con Roberto Tuorto le azioni contro lo spreco alimentare e per il recupero del cibo destinato alla pattumiera

Oggi 16 ottobre, si celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione, istituita dalla FAO. Nel mondo 645 milioni di persone soffrono ancora la fame e circa 2,7 miliardi non possono permettersi cibo nutriente.
Il tema scelto per il 2026 è «Innovare oggi per nutrire il domani»: un invito a riflettere sul contributo dell’innovazione, delle conoscenze tradizionali e della collaborazione nel favorire l’accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e diversificato, con attenzione anche alla tutela del pianeta.
Per una riflessione su questa giornata abbiamo ospitato in diretta Roberto Tuorto, direttore generale del Banco Alimentare della Campania, che opera quotidianamente per combattere lo spreco alimentare e recuperare gli alimenti che altrimenti andrebbero buttati.
Ascolta
Roberto Tuorto su giornata dell’alimentazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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