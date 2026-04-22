Giornata della Terra, focus sulla capacità di ogni cittadino di influenzare il cambiamento. Il punto con il geologo Lorenzo Benedetto

Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra (L’Earth Day), la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Ogni anno coinvolge fino a un miliardo di persone in quasi 200 paesi del mondo.
L’edizione 2026, la 56esima, si concentra sul tema globale “Our Power, Our Planet” ( Il nostro potere, il nostro pianeta). Il focus si sposta sulla capacità di ogni singolo cittadino di influenzare il cambiamento attraverso scelte quotidiane e azioni collettive, puntando su una transizione energetica più equa e pulita.
Noi abbiamo spostato ulteriormente il focus sulla bellezza e fragilità del territorio della Campania con l’intervento in diretta del geologo Lorenzo Benedetto, presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania.
Ascolta
Geologo Lorenzo Benedetto su giornata della terra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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