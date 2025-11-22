Giornata della sicurezza nelle scuole, la metà degli edifici ha più di 60 anni. Il punto con Cittadinanzattiva Campania

In Italia sono 71 i crolli registrati negli edifici scolastici tra settembre 2024 e settembre 2025, in aumento rispetto all’anno precedente. Un dato che, legato a quello degli infortuni occorsi nel 2024 agli studenti e certificati dall’INAIL (78.365), mette in evidenza chiaramente quanto ancora ci sia da fare sul fronte della sicurezza dei nostri edifici scolastici.
Le cause sono in gran parte da ravvisare nella vetustà degli edifici, visto che ben la metà di essi ha circa 60 anni e il 49% è stato costruito prima del 1976, antecedente quindi all’entrata in vigore della normativa antisismica. Rispetto proprio all’adeguamento sismico, il 46% delle sedi scolastiche si trova in zone ad elevata sismicità. Nonostante questo, sono il 4% le scuole interessate da recenti interventi di adeguamento e miglioramento sismici. Ancora molto elevato il numero degli edifici scolastici non in possesso dell’agibilità, il 59%, né della prevenzione incendi, 58%; il collaudo statico è assente nel 42%.
Abbiamo commentato questi dati con la segretaria di Cittadinanzattiva Campania, Carminuccia Marcarelli, in occasione della Giornata nazionale della Sicurezza nelle Scuole. Cittadinanzattiva nel suo dossier ha dedicato un focus specifico sul tema dei fondi stanziati con il PNRR, pari a 12 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. Spesi però solo il 43% dei fondi. E nonostante quasi il 60% dei fondi del PNRR venga destinato a interventi nel Sud del Paese, permangono ancora forti diseguaglianze tra le diverse aree, in particolare su mense, tempo pieno e palestre.
Ascolta
Carminuccia Marcarelli su sicurezza nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.