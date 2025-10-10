Giornata della Salute Mentale, in Italia 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali. Ne parliamo col dottor Giulio Corrivetti

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Quest’anno il tema è dedicato all’accesso equo alle cure e alla prevenzione precoce.
In Europa cresce l’impatto delle malattie mentali. Quasi il 20% della popolazione accusa sintomi da lievi a moderati di depressione o ansia, condizioni che, se non opportunamente affrontate, possono progredire in forme più severe. Arriva, invece, al 3% la quota della popolazione che soffre di depressione maggiore e al 5% quella che ha disturbi d’ansia generalizzati.
Non molto diversa la situazione in Italia. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, più del 6% degli italiani adulti e il 9% degli over 65 accusa sintomi depressivi. La quota sale nelle persone che vivono in condizioni di disagio economico fino ad arrivare rispettivamente il 18% e il 25% tra chi dichiara di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese.
Complessivamente, “in Italia circa 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali. Disturbi che negli ultimi anni sono aumentati e che coinvolgono sia la popolazione adulta che quella più giovane”, ha ricordato il ministro della salute Orazio Schillaci che ha annunciato lo stanziamento di 80 milioni di euro per la salute mentale.
Con il dottor Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asl Salerno, questa mattina, in diretta abbiamo fatto una riflessione. Ci ha anche indicato degli utili consigli.
