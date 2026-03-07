Giornata della Donna, l’impegno del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno che raggruppa 100 imprenditrici

07/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, questa mattina, in diretta, abbiamo ospitato Elena Salzano, presidente del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, che aggrega circa 100 imprenditrici del territorio provinciale. Il ruolo del Comitato è di potenziare la rete tra le imprese femminili, promuovendo la parità di genere e l’innovazione tecnologica. 

Attenzione rivolta anche al contrasto della violenza sulle donne. Di recente è stato presentato un Chatbot #NONPOSSOPARLARE.

Ascolta
Elena Salzano pres. Comitato Femminile Plurale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

