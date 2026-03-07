Giornata della Donna, l’impegno del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno che raggruppa 100 imprenditrici

Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, questa mattina, in diretta, abbiamo ospitato Elena Salzano, presidente del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, che aggrega circa 100 imprenditrici del territorio provinciale. Il ruolo del Comitato è di potenziare la rete tra le imprese femminili, promuovendo la parità di genere e l’innovazione tecnologica.
Attenzione rivolta anche al contrasto della violenza sulle donne. Di recente è stato presentato un Chatbot #NONPOSSOPARLARE.Ascolta
Elena Salzano pres. Comitato Femminile Plurale
