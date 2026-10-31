Giornata del Risparmio, italiani sempre più prudenti per proteggersi dal caro vita e spese sanitarie. La riflessione con Michele Albanese

31/10/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Gli italiani sono sempre più prudenti e considerano ora il risparmio uno strumento per proteggersi dal caro vita, per pagare le spese mediche e per integrare la pensione. L’indagine condotta da Ipsos e Acri, in occasione della 102esima Giornata del risparmio, fotografa un popolo che, di fronte alle crisi internazionali, all’inflazione che galoppa, e all’invecchiamento della popolazione, continua a mettere da parte i soldi ma, adesso, per far fronte a rischi e imprevisti piuttosto che per progettare come faceva in passato. Il tema di questa edizione è “Il risparmio nella società che cambia”. 

Una cosa è certa, gli italiani sono sempre prudenti: il 63% mantiene i risparmi liquidi, mentre il 26% ne investe una piccola parte e l’8% dichiara di averne investito la maggior parte. Torna a crescere l’interesse per gli strumenti finanziari, soprattutto per quelli piu’ sicuri, parallelamente si ridimensiona il settore immobiliare. E con l’aumento dell’inflazione i risparmiatori guardano di piu’ al rendimento e meno ai rischi. Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione sulla Giornata del Risparmio con il presidente della Banca Monte Pruno, Michele Albanese.

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Ascolta
Michele Albanese su Giornata del risparmio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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