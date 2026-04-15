Giornata del Made in Italy, la sfida dell’artigianato tra tradizione e innovazione. Il punto con Franco Risi (Confartigianato Campania)

Il 15 aprile si festeggia la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita nel 2024, per celebrare creatività ed eccellenza, promuovendo il valore e la qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani. Viene festeggiata nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci (15 aprile 1452), il più grande genio della storia, simbolo dell’incontro tra arte, scienza e innovazione.
L’appuntamento celebrativo dello stile e del saper fare italiano nel mondo, diventa anche un momento di riflessione sulle sfide del futuro: sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale. Valorizzare l’artigianato, investire nella formazione e promuovere filiere etiche sono elementi fondamentali per mantenere viva la competitività italiana.
In questa giornata noi abbiamo ospitato in diretta il presidente di Confartigianato Campania e di Salerno, Franco Risi.
Ascolta
Franco Risi su giornata del made in italy
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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