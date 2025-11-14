Giornata del Diabete, iniziative anche a Salerno. Il punto e la prevenzione con il medico Paky Memoli

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, per promuovere un’ampia rete di iniziative per contrastare questa malattia e sensibilizzare sui diritti delle persone che ci convivono. Viene definita “pandemia silenziosa” che colpisce sempre più persone.
In Italia il diabete riguarda 1 persona su 14, circa 4 milioni di persone, con un impatto anche economico non indifferente: si stima che l’8% del budget sanitario nazionale totale sia investito in questa patologia.
A Salerno, il Centro di Diabetologia del Poliambulatorio di Pastena, alle 10.30, ha organizzato un dibattito sul Diabete Mellito di Tipo 1 e sulla Legge 130 del 2023. Subito dopo si procederà alla dedica di una “panchina azzurra” ad Alessandro Farina, tredicenne morto nel 2017 per una grave forma di diabete di tipo uno, non tempestivamente diagnosticata in ospedale.
Questa mattina ne abbiamo parlato con la dott.ssa Paky Memoli, responsabile Centro di Diabetologia del Poliambulatorio di Pastena a Salerno.
Paky Memoli su giornata del diabete
