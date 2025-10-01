Giornata degli anziani, entro il 2030 supereranno la popolazione giovanile. La rilfessione con Franco Tavella (Spi Cgil)

Oggi 1 ottobre, si celebra la Giornata internazionale delle persone anziane con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica, degli operatori sanitari e dei decisori sui temi riguardanti gli anziani.
L’invecchiamento della popolazione è una tendenza che sta ridisegnando le società in tutto il mondo e, secondo le stime, entro il 2030, il numero degli anziani supererà quello dei giovani. Con l’invecchiamento della popolazione, i bisogni di un sistema sanitario inclusivo e di servizi sociali di sostegno sta crescendo notevolmente.
Ma qual è la qualità dell’invecchiamento? Secondo alcuni dati, a livello nazionale il 42% degli anziani svolge attività fisica. Il 18% degli over 65 vive in un’abitazione con i figli e il 20% vive da solo. Gli anziani fragili sono il 16% del totale.
In occasione di questa giornata abbiamo fatto una riflessione in diretta con Franco Tavella, segretario del sindacato pensionati Cgil Campania e Napoli.
Franco Tavella sulla giornata degli anziani
