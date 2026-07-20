Giornalisti, si insediano il Consiglio dell’Ordine e il Collegio dei Revisori 

Si sono insediati stamattina il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania e il Collegio dei Revisori dei conti in seguito alla recente tornata elettorale.
Presidente confermato Ottavio Lucarelli, con deleghe a formazione e web, vice presidente Vittorio Falco, con delega alla Fondazione, segretario Marisa La Penna, tesoriere Nicole Lanzano. A Gerardo Ausiello la delega per la Riforma dell’Ordine, i rapporti con Istituzioni, Ordine nazionale e sindacati, a Chiara Biggi i rapporti con gli Uffici stampa, a Concita De Luca la presidenza della commissione Pari opportunità, ad Alessandra Malanga la presidenza della commissione Salute e la delega alle aree interne della Campania, a Viridiana Myriam Salerno la delega alla Cultura e ai rapporti con enti culturali e associazioni territoriali. Per il Collegio dei Revisori confermata la presidenza a Francesco Marolda, vice presidente Riccardo Stravino, segretario Pietro Di Marco. Tutti eletti all’unanimità.
Da parte del Consiglio e dei Revisori un ringraziamento ai consiglieri uscenti, alle giornaliste e ai giornalisti che hanno partecipato al voto, alle Istituzioni, al mondo delle Professioni, del Lavoro e delle Università, ai sindacati e alle associazioni che hanno rivolto gli auguri agli eletti.
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