Giornalista morto carbonizzato ad Eboli, nella notte fermato il presunto responsabile del delitto

E’ il 26enne tunisino Ridha Rahmoumi, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, il responsabile dell’omicidio del giornalista 53enne Luigi Luca Esposito, ucciso domenica scorsa in un terreno agricolo, al Bivio Cioffi, ad Eboli.
Il 26enne era all’interno di un casolare abbandonato in cui si nascondeva, un edificio in pessime condizioni strutturali ed igieniche, sulla Statale 18, a 3 km dal luogo dell’omicidio. L’uomo ha reso piena confessione, elencando anche le ragioni che lo hanno portato ad uccidere Esposito al termine di una lite colpendolo violentemente più volte, tanto da procuragli fratture anche in diverse parti del corpo, ma non tali da ucciderlo. Era ancora vivo quando gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie.
I due si conoscevano da qualche tempo e anche sabato scorso si erano sentiti e poi incontrati prima della lite nata per quelle che gli inquirenti definiscono “varie ragioni”. Il tunisino è stato fermato dopo un tentativo di fuga. Aveva con sé il cellulare e una carta di pagamento elettronico di Esposito. Si è riusciti a risalire al 26enne tramite un’impronta digitale trovata sull’auto di Esposito, i contatti telefonici emersi dai tabulati tra i due e la verifica delle celle telefoniche. Il tunisino, incensurato, era sbarcato a Lampedusa ed era già noto alle forze di polizia per un precedente controllo in un casolare abbandonato della zona e del quale i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Su di lui pendeva già un decreto di espulsione a cui era sfuggito. Lunedì mattina l’udienza di convalida.
Il procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, non ha nascosto le difficoltà nel trovare il 26enne tunisino presunto assassino: “fa parte del mondo dei cosiddetti fantasmi, si sa che ci sono, ma non si sa dove sono, in un contesto difficilissimo da individuare. Lo abbiamo individuato grazie ai carabinieri che hanno messo in campo tecnologie avanzate e ai Cacciatori di Puglia siamo riusciti a individuarlo” così il procuratore di Salerno.
Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, con un messaggio ha ringraziato le Forze dell’Ordine per la rapida cattura. “Adesso che vada in carcere nel suo Paese, non qui a spese degli italiani. È ormai urgente che si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città” così Salvini.
In una nota la famiglia di Esposito ha voluto ringraziare la Procura di Salerno e tutte le forze dell’ordine che si sono attivate con grande impegno e professionalità. “Ora chiediamo con forza che le indagini vadano avanti per chiarire tutti i punti ancora oscuri di questa agghiacciante vicenda: il movimento, le modalità e se ci sono altre responsabilità” così la famiglia del giornalista. Sulla vicenda è intervenuto anche Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel, tv regionale campana di cui Esposito era opinionista sportivo: “Ci auguriamo che ora cali un velo di corretta discrezione. Sui social c’è stata la solita sguaiata cattiveria. Anche questo scempio Luca non lo meritava” così Melillo.
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