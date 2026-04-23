Gioco d’azzardo, in Campania spesi 21 miliardi e 563 milioni di euro nel 2025. Il commento di Aniello Baselice

23/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il grande affare del gioco d’azzardo continua a crescere. I giocatori si indebitano con ripercussioni sociali, economiche e sanitarie. A confermarlo sono i dati ufficiali del Ministero dell’Economia elaborati da Libera che mostrano una crescita costante e impressionante.

Nel 2025 si è “giocato” la cifra di 165 miliardi e 344 milioni di euro + 5% rispetto il 2024. Solo online si è giocata una cifra pari a 100 miliardi e 880 milioni di euro in crescita +9% rispetto all’anno precedente.

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Un aumento che si registra anche in Campania dove nel 2025 si è “giocato” una cifra pari a circa 21 miliardi e 563 milioni di euro, seconda regione in Italia dopo la Lombardia, in aumento rispetto allo scorso anno quando erano circa 20 miliardi e 584 milioni. In media in Campania si spendono per il gioco d’azzardo 3.868 euro all’anno per abitante, bambini compresi (va ricordato che l’azzardo è vietato fino ai 18 anni). La provincia di Salerno è seconda  con 4 miliardo e 163 milioni di euro.

Per decifrare questi danni abbiamo invitato in diretta il dottor Aniello Baselice, presidente dell’Osservatorio Regionale sul disturbo da gioco d’azzardo.
Ascolta
Aniello Baselice su dati gioco d’azzardo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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