Gioco azzardo online illegale, arresti e un sequestro da 4 milioni di euro

Un giro d’affari da almeno 25 milioni di euro in tre anni, un circuito parallelo di gioco online illegale diffuso in tutta Italia e un patrimonio sequestrato che supera i 4 milioni tra società, immobili di pregio e auto di lusso.
E’ quanto emerge da un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno e affidata ai carabinieri che ha portato, oggi, all’arresto in carcere per D. C. e P. M. e ai domiciliari per G.P., ritenuti promotori, capi e organizzatori di un’associazione per delinquere. Il provvedimento dispone, inoltre, nei confronti di 15 indagati, il sequestro delle società riconducibili al capo-promotore, di auto di lusso e immobili di cui 17 tra fabbricati aziendali, locali commerciali, appartamenti di pregio e 3 terreni, e di un milione e mezzo di euro.
Il cuore del sistema sarebbe stato un sofisticato sistema di gaming online collegato ad una rete di totem installati in numerose attività commerciali sul territorio nazionale grazie alla collaborazione con la fazione Schiavone del clan dei Casalesi. Sarebbe stato creato un circuito di gioco parallelo in grado di far confluire grosse somme di denaro all’organizzazione, aggirando i controlli e violando i limiti di legge relativi a puntate e vincite. I guadagni ammonterebbero a circa 25 milioni di euro in due o tre anni, con una perdita dei Monopoli di Stato di circa 3,2 milioni di mancati introiti. Il denaro raccolto veniva riversato nelle casse dell’organizzazione sia in contanti sia tramite carte ricaricabili, oppure riciclata attraverso un mosaico di società, alcune considerate ‘cartiere’, altre intestate a prestanome, attive soprattutto nel settore immobiliare.
Le interviste al Procuratore della Repubblica vicario Rocco Alfano, e al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre
rocco alfano melchiorre
