Già il doppio dello scorso anno i procedimenti disciplinari verso i medici salernitani. Il punto con il dottor Attilio Maurano

29/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“Nei primi mesi dell’anno in corso sono quasi raddoppiati i procedimenti disciplinari nei confronti dei medici rispetto al 2025”. A dirlo è il dottor Attilio Maurano, vicepresidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno e presidente della Commissione Albo Medici. Maurano spiega che l’intero 2025 ha fatto registrare 39 pratiche disciplinari e 14 delibere delle commissioni mediche.

Sono 19, invece, le pratiche disciplinari registrate nei primi quattro mesi del 2026 e già 12 le delibere delle commissioni. E’ dunque aumentato il contenzioso che riguarda il rapporto tra i medici e i pazienti e, per dirimere questi problemi, è stato necessario un aumento del ricorso alla Commissione Albo Medici. Si tratta di procedimenti di vario tipo: il paziente che denuncia il medico di base o lo specialista, il medico di base che denuncia il medico ospedaliero, l’infermiere o il sindacalista che denunciano il medico per l’atteggiamento di quest’ultimo nei loro confronti. “Ci sono anche interventi diretti della magistratura, che compie le sue indagini e ci comunica che un nostro iscritto è stato interessato da un provvedimento restrittivo. Questi procedimenti, secondo Attilio Maurano – richiedono un approccio diverso”. Il dottor Maurano questa mattina è stato nostro ospite in diretta.

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Attilio Maurano su procedimenti disciplinari contro medici
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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