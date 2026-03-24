E’ Gherardo Maria Marenghi il candidato sindaco di Salerno per Fratelli d’Italia

24/03/2026 Attualità, Politica Nessun commento
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E’ Gherardo Maria Marenghi il candidato sindaco di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Salerno. Lo ha annunciato il commissario regionale del partito Antonio Iannone.

“Si tratta di una figura che per qualità professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra. Lo mettiamo a disposizione, come era nei patti tra i vertici regionali di centrodestra, già dai primi di febbraio, dell’intera coalizione per dare a Salerno una vera alternativa di rinnovamento politico e generazionale”, spiega. Un nome su cui non convergerà Forza Italia che virerà sul nome di Armando Zambrano, insieme ad altre forze moderate. “Fratelli d’Italia non ha partecipato a nessuna polemica ritenendola altamente irresponsabile, vista anche la concomitante campagna elettorale per il referendum. Noi, da sempre, lavoriamo per l’unità del centrodestra, ma non intendiamo più attendere chi evidentemente vuole partecipare a confusi progetti ammantati di civismo, ma che sarebbero solo una marmellata con frattaglie di campo largo”, l’affondo di Iannone. “Il professore Marenghi è avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. La sua scelta rappresenta la volontà del partito di proporre alla città una guida competente, autorevole e coerente con i valori e le idee del centrodestra”, conclude Iannone

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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