Gestione campo di calcio De Gasperi a Salerno, il Consiglio di Stato azzera il bando. Il punto con La Città di Salerno

Il Consiglio di Stato ha azzerato l’affidamento del campo di calcio De Gasperi a Salerno, accogliendo il ricorso della Scuola Calcio Primavera. I giudici amministrativi d’appello – secondo quanto riporta La Città di Salerno – hanno stabilito che il bando di gara del Comune negli scorsi mesi va corretto, cancellando il punteggio premiale assegnato alle associazioni che si presentano in cordata.
La sentenza ha ribaltato la precedente sentenza del Tar Salerno contro cui avevano fatto ricorso i legali dell’associazione sportiva dilettantistica Scuola Calcio Primavera, contestando i criteri di aggiudicazione della concessione per otto anni dell’impianto sportivo. Secondo i giudici amministrativi, la premialità per le cordate lede il principio di par condicio tra i partecipanti alle procedure pubbliche. La sentenza precisa che le esigenze di favorire l’ampia partecipazione non considerano che il De Gasperi «è un campo di calcio e non una struttura polifunzionale» e che tutte le realtà partecipanti sono già aderenti alla Figc.
Ora il Comune di Salerno dovrà rivalutare l’intero procedimento per il campo De Gasperi Salerno e comprendere come procedere per la gestione ordinaria in attesa della nuova assegnazione. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su bando campo De Gasperi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.