Germogli, il fronte moderno ma antico per gustare i legumi. I consigli su come coltivarli in casa

Germogli di legumi, sono il nuovo fronte per gustare i legumi. In realtà, si tratta di un’antichissima tradizione, presente in molte parti del pianeta che sta prendendo piede sempre di più.
Ma come ottenerli tranquillamente in casa?
Consigli e curiosità con l’agronoma Rosa Pepe
Ascolta
i germogli di legumi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.