Genovesi – Da Vinci, protesta e parziale vittoria degli studenti

Protesta e parziale vittoria per gli studenti dell’Istituto “Da Vinci”, scesi in piazza questa mattina sotto la sede della Provincia di Salerno contro il sovraffollamento
Al centro della mobilitazione c’è la difficile convivenza con il “Regina Margherita”, ospitato nell’edificio da due anni: una situazione che, a fronte del boom di iscritti del Da Vinci, ha sottratto aule e spazi fondamentali per la didattica. Dopo il sit-in, una delegazione è stata ricevuta dall’amministrazione provinciale ottenendo un primo risultato operativo: il trasferimento immediato di tre delle cinque classi “in esubero” presso la sede del Regina Margherita, mentre si attendono ancora disposizioni per le restanti due sezioni. La richiesta del corpo studentesco resta quella di recuperare la totalità degli spazi per non penalizzare gli indirizzi tecnici e di scienze applicate. «È una situazione di profondo disagio», hanno dichiarato i rappresentanti degli alunni, sottolineando come senza laboratori sia a rischio la formazione pratica, pur definendo l’incontro «positivo» nella speranza che «le promesse siano effettivamente mantenute».
Le dichiarazioni del rappresentante d’istituto, Mattia Pucci
domenico volpe
