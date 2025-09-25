Gaza, manifestazione di solidarietà a Salerno alla Sumud Flotilla. Sulle imbarcazioni molti salernitani

Oltre all’eurodeputata di Agropoli, Benedetta Scuderi, ci sono anche altri salernitani a bordo delle navi della “Sumud Flotilla” che, nella notte di martedì, sono state attaccate.
“A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali”, ha scritto Scuderi sul suo profilo social. L’eurodeputata ha detto che la sua imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale, mentre è in navigazione in acque internazionali.
A loro, così come a tutti i componenti della missione umanitaria che è rivolta la solidarietà delle oltre 300 persone tra sindacalisti, associazioni, collettivi rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Verdi e Sinistra, di Sinistra italiana e semplici cittadini che ieri hanno aderito al presidio organizzato davanti alle Prefetture e ai Comuni di tutta Italia e hanno indetto “lo Stato di agitazione permanente”. A Salerno, una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta in Prefettura. Questa mattina, abbiamo commentato la vincenda con il direttore del quotidiano La Città di Salerno, Tommaso Siani.
