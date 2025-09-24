Gaza, l’eurodeputata salernitana Benedetta Scuderi su una delle navi della Global Sumud Flotilla

C’è anche l’europarlamentare di Agropoli, Benedetta Scuderi, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari, colpite nella notte dagli attacchi di droni in acque internazionali a sud di Creta.
“Noi stiamo tutti bene, ma è inaccettabile che questo possa accadere in acque internazionali a poche miglia da Creta”.È quanto ha postato sui social l’europarlamentare cilentana. Sulla stessa imbarcazione, insieme a lei, ci sono un altro parlamentare campano, il deputato dem Arturo Scotto, e il senatore M5S Marco Croatti.
“Tantissime bombe sonore hanno attaccato tutta la flotta. – racconta ancora Benedetta Scuderi – Tre di queste hanno colpito la nostra imbarcazione, una è finita sull’albero, danneggiando la nostra vela”. Quindi, la richiesta di una “risposta concreta del nostro Governo e di tutte le Istituzioni, siamo cittadine e cittadini che sono stati colpiti su barche, di cui molte come la mia, battono bandiera italiana”.
